المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يكتسحون ميانمار بسداسية

استهل المنتخب اليمني للناشئين مشواره في التصفيات الآسيوية تحت 17 عام، بفوز كاسح على نظيره ميانمار بستة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة التي تحتضنها فيتنام.



وبدأ الأحمر الصغير المباراة بقوة منذ الوهلة الأولى، بعدما قص المدافع محمد الجراش شريط الأهداف مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الخامسة هدف التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله عصام السقاف الهدف الثاني في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بهذين الهدفين.



وفي الشوط الثاني واصل أقحاح اليمن سيطرتهم على الملعب، حيث أحرز أحمد مهيم الهدف الثالث في الدقيقة 47، ليعود الجراش للتسجيل، بإحرازه رابع الأهداف بتسجيل الهدف الرابع.



وفي الدقيقة 63، عزز اليمن النتيجة بتسجيل الهدف الخامس هذه المرة بواسطة كريم حمدي، لكن ميانمار قلص النتيجة بإحرازه الهدف الوحيد عبر البديل ثورا مين نهات، قبل أن يسجل مهيم هدفه الشخصي الثاني والسادس للأحمر اليماني الذي ضمن ثلاث نقاط ثمينة ستمكنه من المنافسة مبكرا على نيل بطاقة العبور للنهائيات الآسيوية.



ومن المقرر أن يلعب ناشئو اليمن لقاءه الثاني بعد غد الجمعة أمام نظيره قيرغيزستان.