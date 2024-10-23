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أخبار
المؤتمر نت - أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، استشهاد رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية

حزب الله يعلن استشهاد هاشم صفي الدين

المؤتمرنت -
حزب الله يعلن استشهاد هاشم صفي الدين
نعى حزب الله اللبناني رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، وقال إنه استُشهد في "غارة صهيونية إجرامية عدوانية".

وأوضح حزب الله، في بيان رسمي، أن صفي الدين "قدم جل حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها، لصيقاً بجمهورها محبّاً ‏لعوائل ‏شهدائها حتى حباه الله ‌‏بالكرامة شهيدا".

وأضاف "ارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضيا مرضيا صابرا محتسبا، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية". ‏

وتابع "نعاهد شهيدنا الكبير واخوانه الشهداء، على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية ‏والانتصار".‏








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