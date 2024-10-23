الأربعاء, 23-أكتوبر-2024 الساعة: 10:40 م - آخر تحديث: 10:40 م (40: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - قال وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، إن "تدخلات من قبل حكومة الرياض قد منعت إجراء تبادل الأسرى والذي كان ناجحا ويتم عبر وساطات من شخصيات اجتماعية"

صنعاء: حكومة الرياض تفشل عملية تبادل الأسرى

المؤتمرنت -
صنعاء: حكومة الرياض تفشل عملية تبادل الأسرى
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر "ياسمين ديسيموز" التي تزور اليمن للمرة الأولى عقب توليها المنصب للاطلاع على البرامج والمشاريع التي تنفذها اللجنة الدولية.

وفي اللقاء عبر وزير الخارجية والمغتربين عن تمنياته لمدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النجاح في مهامها.

وأشار إلى حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحصار والذي ضاعف منه استخدام أمريكا لنفوذها السياسي بتشديد الحصار من خلال الضغط على المانحين لمنع تقديم أي دعم إلى المتضررين اليمنيين، بالإضافة إلى مساعدتها في العدوان الصهيوني على اليمن بهدف ممارسة الضغط على القيادة اليمنية للتوقف عن مساندة غزة التي تعاني من حرب إبادة غير مسبوقة من الكيان الصهيوني.

وأكد الوزير عامر أهمية ما تقوم به اللجنة الدولية من تنفيذ العديد من المشاريع ذات الطابع الإغاثي وفي المجال الصحي.. مشددا على ضرورة التركيز على المشاريع التنموية المستدامة.

وأوضح لمديرة العمليات ردا على سؤالها عن ملف الأسرى، عدم وجود أي مشكلة فيما يخص الجانب اليمني في صنعاء باعتبار أن هناك جهة واحدة هي المسؤولة عن هذا الملف متمثلة بلجنة شؤون الأسرى، وكل كشوفاتها جاهزة بالمعلومات التفصيلية حول الأسرى والجثامين منذ بداية المفاوضات.

ولفت إلى أن العرقلة راجعة لتعدد الأطراف واختلاف توجهاتهم لدى الطرف الآخر.. مضيفا "إن تدخلات من قبل حكومة الرياض قد منعت إجراء تبادل الأسرى والذي كان ناجحا ويتم عبر وساطات من شخصيات اجتماعية".

وجدد وزير الخارجية التأكيد على جاهزية صنعاء لاستكمال عمليات تبادل الأسرى في أي وقت، وفقا لما تم التوقيع عليه برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكد أن التعامل مع الأسرى يتم وفقا لتعاليم الدين الإسلامي وموجهات قائد الثورة باعتبارهم ضيوفا، وأيضاً وفقا لما نص عليه القانون الدولي والإنساني.

ورحب الوزير عامر بأي زيارة يمكن أن تقوم بها فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة حقوقية إلى الأسرى.

من جانبها أوضحت مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن علاقات اللجنة مع الجمهورية اليمنية لها أكثر من ستة عقود ولها تواجد دائم في المناطق التي تحتاج إلى تدخل إنساني.

وأشارت إلى أن لدى اللجنة فرق طوارئ قادرة على تقديم خدماتها في حال حدوث أي طارئ أو كارثة طبيعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.22%
عربي ودولي: هجوم على شركة صناعات الطيران التركية
مجتمع مدني: 3 علامات قد تعني أن قلبك ضعيف!
فنون ومنوعات: تطورات في أزمة محمد رمضان ونجله
عربي ودولي: اعتقالات واسعة في شمال غزة
محافظات: إتلاف 13 طناً من المواد الغذائية بصعدة
أخبار: 42792 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
علوم وتقنية: 8 أسباب ستشجعك على تناول هذه البذرة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية
أخبار: أمطار ورياح قوية.. تحذير من اضطراب البحر
رياضة: "ريمونتادا" ريال مدريد تُسقط دورتموند
رياضة: أهلي صنعاء يخسر أمام دهوك العراقي
أخبار: تحديد محطات وقوف باصات النقل في صنعاء
رياضة: ميلان يحقق فوزه الأول بدوري الأبطال
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تضع حداً لشائعة انفصالها
أخبار: استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. الشوافي يحذّر المواطنين
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
مجتمع مدني: 8 عادات مذهلة لتجنب النوبات القلبية
علوم وتقنية: هل يساعد التأمل على تحسين الصحة العقلية؟
عربي ودولي: حماس تصدر بياناً عاجلاً.. التفاصيل
أخبار: بن حبتور يؤكد الحرص على تطوير قطاع التعليم
عربي ودولي: مرصد: الاحتلال يُفرِغ شمال غزة بالمجازر
أخبار: باليستي يمني يقصف قاعدة عسكرية للاحتلال
اقتصاد: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها
أخبار: الأونروا: الناس في شمال غزة ينتظرون الموت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024