المؤتمرنت -

الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف كلياً في الشمال

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، توقف عمله بشكل كلي في المحافظة الشمالية للقطاع، مشيرا إلى اعتقال 5 من عناصره وانقطاع الاتصال بثلاثة آخرين.



وقال الدفاع المدني في بيان: "️توقف عملنا كليا في محافظة الشمال والوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية".



وأضاف: "️قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول، و️الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها".



كما أشار الدفاع المدني إلى أن "️3 مصابين من عناصرنا ممن تم استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة في مشروع بيت لاهيا انقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم".



يأتي ذلك في إطار التصعيد المستمر ضد الخدمات الإنسانية في شمال قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.