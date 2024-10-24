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المؤتمر نت - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

مجزرة جديدة في مخيم النصيرات

المؤتمرنت -
مجزرة جديدة في مخيم النصيرات
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقال "مستشفى العودة"، في بيان، إنه استقبل جثامين 17 شهيدا و42 جريحا، معظمهم من الأطفال وكبار السن، في القصف الذي استهدف مدرسة الشهداء قرب النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة "معن" شرقي مدينة خان يونس.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني ونجله في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما شرقي مدينة /رفح/ جنوبي القطاع، بينما أصيب آخرون في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في منطقة "التنور" شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف "حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، كما استشهد شخص واحد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب فندق المتحف سابقا شمال غربي المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 42847 شهيدا، و100544 جريحا، في حصيلة غير نهائية.








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