المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح القدمي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد صالح صالح القدمي، شيخ عزلة بني جيش بمديرية السود، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ فرحان محمد صالح صالح القدمي وإخوانه وكافة آل القدمي في عزلة بني جيش بمديرية السود محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة على مستوى المحافظة، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،