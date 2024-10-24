الخميس, 24-أكتوبر-2024 الساعة: 08:08 م - آخر تحديث: 08:03 م (03: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد صالح صالح القدمي

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح القدمي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح القدمي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد صالح صالح القدمي، شيخ عزلة بني جيش بمديرية السود، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ فرحان محمد صالح صالح القدمي وإخوانه وكافة آل القدمي في عزلة بني جيش بمديرية السود محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة على مستوى المحافظة، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: "أخطاء شائعة" في تربية المواليد الجدد!
محافظات: الحديدة.. إتلاف 38 طناً حليب منوع
اقتصاد: الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز 4%
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و847
رياضة: برشلونة يحطم البايرن وفوز ليفربول وسيتي
علوم وتقنية: احذر هذه العادة عند الاستيقاظ في الليل
مجتمع مدني: علامات مفاجئة لسرطان الرئة يجب معرفتها
فنون ومنوعات: شيرين تدخل موسوعة "غينيس"
عربي ودولي: الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف كلياً في الشمال
رياضة: بريست يفرض التعادل على ليفركوزن
عربي ودولي: 770 شهيداً في جباليا خلال 19 يوماً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.22%
عربي ودولي: هجوم على شركة صناعات الطيران التركية
أخبار: صنعاء: الرياض تفشل عملية تبادل الأسرى
مجتمع مدني: 3 علامات قد تعني أن قلبك ضعيف!
أخبار: استهداف إيتري جديد يطال الصيادين اليمنيين
فنون ومنوعات: تطورات في أزمة محمد رمضان ونجله
عربي ودولي: اعتقالات واسعة في شمال غزة
محافظات: إتلاف 13 طناً من المواد الغذائية بصعدة
عربي ودولي: حزب الله يعلن استشهاد هاشم صفي الدين
أخبار: لجنة الأقصى تدعو للخروج المليوني الجمعة
رياضة: ناشئو اليمن يكتسحون ميانمار بسداسية
عربي ودولي: 42792 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
علوم وتقنية: 8 أسباب ستشجعك على تناول هذه البذرة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024