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المؤتمر نت - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان في غزة
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية من داخل المستشفى، أن آليات الاحتلال تطلق النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما يمنع جنود الاحتلال وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث إن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام، إلى 42 ألفا و847 شهيدا، و100 ألف و544 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتكاب قوات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع مجازر، أسفرت عن استشهاد 55 مدنيا، وإصابة 142 آخرين.








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