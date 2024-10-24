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المؤتمر نت - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا

150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بجباليا

المؤتمرنت -
150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بجباليا
استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 20 يوما.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن أكثر من 150 ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 11 منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع، وذلك بعد ساعات من مجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال في النصيرات، بالإضافة إلى إعدام 11 طفلا بالمغازي.

وأوضح أن الاحتلال قصف مربعا سكنيا في جباليا، مشيرا إلى أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عملهم، رغم نداءات الاستغاثة التي وجهها الأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.








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