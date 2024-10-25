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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. بدء صرف مرتبات بإجمالي مليار و814 مليون ريال

بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال في صنعاء

المؤتمرنت -
بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال في صنعاء
بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء البدء بالصرف الثاني لمشروع إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري ربيع الأول وربيع الآخر من العام 1446 للهجرة بإجمالي مليار و814 مليون ريال.

وأكدت الهيئة في بيان لها، بأن عملية الصرف بدأت منذ مساء اليوم الخميس 21 ربيع الآخر الموافق 24 أكتوبر 2024م، وذلك عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

وأشار البيان إلى أن مشروع إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين يُصرف كل شهرين في دورة صرف واحدة لتبلغ دورات الصرف 6 دورات في العام.

وأفاد بأنه سيتم صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين وإعاشة أرامل الشهداء وزوجات المفقودين، مطلع الأسبوع القادم.

ووفقا للبيان فإن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الهيئة في توفير الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمفقودين، وتعزيز دورها في تلبية احتياجاتهم الأساسية.








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