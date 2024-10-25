المؤتمرنت -

الدكتور بن حبتور يعزي في استشهاد المجاهد هاشم صفي الدين

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء و مباركة في إستشهاد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد العلامة هاشم صفي الدين، أثر غارة صهيونية إجرامية .



وعبر عضو المجلس السياسي الأعلى في برقية بعثها إلى قادة حزب الله و الاحرار في محور المقاومة عن تعازيه وتهانيه الحارة في استشهاد هذا المقاوم المجاهد الصلب على طريق القدس و الذي قضى جل حياته مجاهدا صابرا عاملا من اجل حزب الله والمقاومة وتعزيز مقومات قوتها في مواجهة العدو الإسرائيلي.. مجددا التنديد بالسلوك و النهج الإجرامي الإرهابي للعدو الصهيوني و انتهاكه السافر لكافة الاعراف و المواثيق والمعاهدات في عدوانه الإجرامي ..منوها بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها حزب الله من اجل نصرة ابناء الشعب الفلسطيني و الدفاع عن الشعب اللبناني و عن الامة و مقدساتها



" آنا لله و إنآ إليه راجعون ".



