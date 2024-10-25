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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على سهول ومرتفعات تهامة وأجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت وذمار.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق من محافظات عمران، صنعاء، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، عدن، ومرتفعات أبين وشبوة.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، حضرموت، المهرة وأرخبيل سقطرى.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز ـ المعافر: 15.7ملم، الحديدة ـ الزهرة: 11.4، إب: 10.9، ذمار: 2.6ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.








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