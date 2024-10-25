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المؤتمر نت - عبر القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته لقناتي الميادين والمنار وإدارتهما وطواقمهما ولعائلات الشهداء الصحفيين في لبنان، وكذلك لطواقم وعائلات شهداء وشهيدات الصحافة في فلسطين

المؤتمر يدين الهجوم الصهيوني على الصحفيين في لبنان

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين الهجوم الصهيوني على الصحفيين في لبنان
أدان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بشدة الهجوم الإجرامي الذي شنّه طيران العدوان الصهيوني على مقر إقامة الصحفيين في بلدة حاصبيا بمحافظة النبطية في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد المصور غسان نجار ومهندس البث محمد رضا من قناة الميادين، والمصور وسام قاسم من قناة المنار، وإصابة آخرين.

وأوضح قطاع الإعلام بالمؤتمر أن استهداف الإعلاميين هو انتهاك صارخ لحرية الصحافة ولكافة القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة فاضحة لإسكات الصوت الحر الذي يفضح جرائم العدو الصهيوني وممارساته الإجرامية وتضليلاته.

ودعا إعلام المؤتمر، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات حماية الصحفيين إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة، ومحاسبة الاحتلال، وضمان حماية الإعلاميين والعاملين في هذا المجال الذين يعرضون حياتهم للخطر لأجل نقل الحقيقة.

وعبر القطاع الإعلامي بالمؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته لقناتي الميادين والمنار وإدارتهما وطواقمهما ولعائلات الشهداء الصحفيين في لبنان، وكذلك لطواقم وعائلات شهداء وشهيدات الصحافة في فلسطين، الذين استهدفهم العدوان الصهيوني أثناء تواجدهم في الميدان لتغطية جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى من أحرار الصحافة في غزة ولبنان.

وجدد القطاع الإعلامي بالمؤتمر دعمه الكامل لكل الأصوات الإعلامية الحرة في فلسطين ولبنان لمواجهة هذا العدوان الظالم، معبراً عن تضامنه الكامل مع الإعلاميين ووسائل الإعلام الحرة التي تخوض المعركة إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان التي تدافع عن أرضها وحريتها وكرامتها.








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