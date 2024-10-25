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أخبار
المؤتمر نت - اقترب المنتخب اليمني للناشئين من بلوغ نهائيات كأس آسيا 2025 لكرة القدم، بفوزه الثمين على قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة التي تقام في فيتنام

ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا
اقترب المنتخب اليمني للناشئين من بلوغ نهائيات كأس آسيا 2025 لكرة القدم، بفوزه الثمين على قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة التي تقام في فيتنام.

ثلاثية المنتخب الوطني سجلها هدافا المجموعة التاسعة محمد الجراش وكريم حمدي، رغم تقدم منتخب قيرغيزستان 2-1، إلا أن نجوم الأحمر عقدوا العزم وانتزعوا الفوز عن جدارة واستحقاق.

وبهذا الفوز الثمين وضع الأحمر الصغير، اليمن في صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ويكفي الفوز أو التعادل بعد غدٍ الأحد أمام صاحب الضيافة فيتنام للتأهل للنهائيات الآسيوية.








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