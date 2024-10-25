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المؤتمر نت - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال في غزة يموتون من الألم نتيجة لعدم تلقيهم العلاج الطارئ الذي يحتاجون إليه في ظل التناقص المستمر في الموافقات الإسرائيلية

اليونيسف: أطفال غزة يموتون بسبب تناقص الإجلاء الطبي

المؤتمرنت -
اليونيسف: أطفال غزة يموتون بسبب تناقص الإجلاء الطبي
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال في غزة يموتون من الألم نتيجة لعدم تلقيهم العلاج الطارئ الذي يحتاجون إليه في ظل التناقص المستمر في الموافقات الإسرائيلية على حالات الإجلاء الطبي بعد إغلاق معبر رفح.

وأوضح جيمس إلدر الناطق باسم المنظمة، خلال إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف، بأنه بينما كان يتم إجلاء نحو 300 طفل شهريا في السابق، انخفض العدد الآن إلى أقل من طفل واحد يوميا، فيما تظل السلطات تنتظر دون جدوى الموافقات الأمنية من السلطات الإسرائيلية التي تتحكم في الخروج من القطاع.

وأضاف: "نتيجة لهذا، يموت الأطفال في غزة، ليس فقط من القنابل والرصاص والقذائف التي تصيبهم ولكن أيضا بسبب تناقص الإجلاء الطبي".

وتابع: "حتى عندما تحدث المعجزات، عندما ينجو الطفل من انفجار القنابل وانهيار المنازل وتزايد الخسائر البشرية، فإنهم يمنعونهم من مغادرة غزة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يمكن أن تنقذ حياتهم"، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تفصح عندما يتم رفض طلب الإجلاء الطبي، كما لا يتم تقديم تفسير لأي قرار يتم اتخاذه.

ويواجه سكان قطاع غزة مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل عدم اكتراث الكيان الإسرائيلي للمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.








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