الجمعة, 25-أكتوبر-2024 الساعة: 08:39 م - آخر تحديث: 07:58 م (58: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 163 شخصاً وإصابة 272 بجروح من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف خلال عام من العدوان الإسرائيلي

استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني

المؤتمرنت -
استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 163 شخصاً وإصابة 272 بجروح من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف خلال عام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب".

وقال فراس الأبيض وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 شهيدا و272 جريحا"، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 55 مستشفى، تم استهداف 36 منها بشكل مباشر، ما أسفر عن إغلاق 8 مستشفيات بشكل قسري.

وأكد أن الاستسهال في تعمد استهداف العاملين الصحيين والإسعافيين والمنشآت الصحية يشكل انتهاكا لمبدأ التناسب والتمييز الذي يشكل حجر الأساس في القانون الإنساني الدولي.

وشدد الوزير اللبناني، على أن الاعتداءات ليست أحداثا منفصلة بل إنها تعكس عدم اكتراث بالمعايير الإنسانية مما يتسبب بأذية كبيرة للمجتمعات الضعيفة والهشة من خلال إعاقة حصولها على الرعاية المنقذة للحياة.

وأوضح الأبيض، أن توثيق مثل هذه الجرائم يشكل خطوة ضرورية وحتمية في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الانتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها، مشددا على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة.

وجدد وزير الصحة اللبناني،دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتأكد من عدم تكرارها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: الموت يُفجع راغب علامة بأقرب الأشخاص
عربي ودولي: اليونيسف: أطفال غزة يموتون من الألم
عربي ودولي: 28 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
رياضة: الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداً
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
رياضة: لاتسيو وتوتنهام وأندرلخت في الصدارة
رياضة: دوري المؤتمر.. فوز تشيلسي وفيورنتينا
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة رئيس المؤتمر
أخبار: بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال
أخبار: 150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بجباليا
رياضة: درابر يبلغ دور الثمانية في بطولة فيينا
أخبار: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: الصين تطالب بوقف العدوان على غزة
عربي ودولي: حماس تدعو العرب والمسلمين لجمعة غضب
مجتمع مدني: "أخطاء شائعة" في تربية المواليد الجدد!
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد القدمي
محافظات: الحديدة.. إتلاف 38 طناً حليب منوع
اقتصاد: الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز 4%
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و847
عربي ودولي: مجزرة جديدة في مخيم النصيرات
أخبار: 14713 طفلاً وامرأة ضحايا العدوان في اليمن
أخبار: توخوا الحذر.. الأرصاد ينبِّه: أمطار غزيرة وسيول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024