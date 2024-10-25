المؤتمرنت -

استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 163 شخصاً وإصابة 272 بجروح من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف خلال عام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب".



وقال فراس الأبيض وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 شهيدا و272 جريحا"، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 55 مستشفى، تم استهداف 36 منها بشكل مباشر، ما أسفر عن إغلاق 8 مستشفيات بشكل قسري.



وأكد أن الاستسهال في تعمد استهداف العاملين الصحيين والإسعافيين والمنشآت الصحية يشكل انتهاكا لمبدأ التناسب والتمييز الذي يشكل حجر الأساس في القانون الإنساني الدولي.



وشدد الوزير اللبناني، على أن الاعتداءات ليست أحداثا منفصلة بل إنها تعكس عدم اكتراث بالمعايير الإنسانية مما يتسبب بأذية كبيرة للمجتمعات الضعيفة والهشة من خلال إعاقة حصولها على الرعاية المنقذة للحياة.



وأوضح الأبيض، أن توثيق مثل هذه الجرائم يشكل خطوة ضرورية وحتمية في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الانتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها، مشددا على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة.



وجدد وزير الصحة اللبناني،دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتأكد من عدم تكرارها.