السبت, 26-أكتوبر-2024 الساعة: 03:02 م - آخر تحديث: 02:49 م (49: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء ومناطق في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

احذروا.. الطقس غير مستقر

المؤتمرنت -
احذروا.. الطقس غير مستقر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء ومناطق في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهول وسواحل تهامة وأجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات عمران، صنعاء، ذمار وعدن وقد تمتد شرقاً لتشمل مرتفعات أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 21 ملم، الحديدة: 19.2، حجة: 12.6، ريمة: 8.8، تعز: 6.1، الضالع: 4.3، المحويت: 3.2.

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، لحج وعدن.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز أودينيزي وتورينو بالدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: نجوى كرم: لن يطفئ أحد شمس لبنان
علوم وتقنية: هل تؤدي الإنفلونزا إلى الموت؟
عربي ودولي: استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني
فنون ومنوعات: الموت يُفجع راغب علامة بأقرب الأشخاص
عربي ودولي: اليونيسف: أطفال غزة يموتون من الألم
عربي ودولي: 28 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
رياضة: ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا
رياضة: الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداً
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
أخبار: أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر
أخبار: بن حبتور يعزي باستشهاد المجاهد هاشم صفي الدين 
رياضة: لاتسيو وتوتنهام وأندرلخت في الصدارة
رياضة: دوري المؤتمر.. فوز تشيلسي وفيورنتينا
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة رئيس المؤتمر
أخبار: بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال
أخبار: 150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بجباليا
رياضة: درابر يبلغ دور الثمانية في بطولة فيينا
أخبار: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: الصين تطالب بوقف العدوان على غزة
عربي ودولي: حماس تدعو العرب والمسلمين لجمعة غضب
مجتمع مدني: "أخطاء شائعة" في تربية المواليد الجدد!
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد القدمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024