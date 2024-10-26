المؤتمرنت -

احذروا.. الطقس غير مستقر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء ومناطق في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهول وسواحل تهامة وأجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات عمران، صنعاء، ذمار وعدن وقد تمتد شرقاً لتشمل مرتفعات أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 21 ملم، الحديدة: 19.2، حجة: 12.6، ريمة: 8.8، تعز: 6.1، الضالع: 4.3، المحويت: 3.2.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، لحج وعدن.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.