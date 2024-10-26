السبت, 26-أكتوبر-2024 الساعة: 04:34 م - آخر تحديث: 03:30 م (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و924 شهيداً، و100 ألف و833 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42924

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42924
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و924 شهيداً، و100 ألف و833 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيداً، و289 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب منذ الـ7 من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
رياضة: فوز أودينيزي وتورينو بالدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: نجوى كرم: لن يطفئ أحد شمس لبنان
علوم وتقنية: هل تؤدي الإنفلونزا إلى الموت؟
عربي ودولي: استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني
فنون ومنوعات: الموت يُفجع راغب علامة بأقرب الأشخاص
عربي ودولي: اليونيسف: أطفال غزة يموتون من الألم
عربي ودولي: 28 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
رياضة: ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا
أخبار: من العاصمة صنعاء مع غزة ولبنان حتى النصر
رياضة: الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداً
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
أخبار: أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر
أخبار: بن حبتور يعزي باستشهاد المجاهد هاشم صفي الدين 
رياضة: لاتسيو وتوتنهام وأندرلخت في الصدارة
رياضة: دوري المؤتمر.. فوز تشيلسي وفيورنتينا
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة رئيس المؤتمر
أخبار: بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال
أخبار: 150 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة بجباليا
رياضة: درابر يبلغ دور الثمانية في بطولة فيينا
أخبار: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: الصين تطالب بوقف العدوان على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024