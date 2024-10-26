المؤتمرنت -

الرهوي يشيد بالدور الإنساني للصليب الأحمر

استقبل رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم مديرة العمليات الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر ياسمين ديسموز التي تزور اليمن حاليا.



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولة الأممية، معبرا عن الأمل في أن تؤدي مهامها الإنسانية وتسهم في تعزيز التعاون بين اليمن واللجنة، ومواكبة الاحتياجات الطارئة في مختلف جوانب العمل الإنساني المشترك.. مشيدا بمسيرة العمل الإنساني للجنة الدولية طوال الفترة الماضية بما في ذلك دورها في تبادل الأسرى.



وأكد أن الحكومة ترحب باللجنة الدولية وكافة المنظمات الدولية والأممية وتحرص على توطيد التعاون مع الجميع وتسهيل نشاطها وفق الأسس والنظم القانونية القائمة والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات وبمراعاة أساسية لأولويات الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.



ولفت الرهوي، إلى الآثار التي يخلفها العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني المتكرر على محافظة الحديدة وأعيانها المدنية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه ومنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.



وناقش اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، الوضع الإنساني، وكذا التعاون بين الحكومة واللجنة الدولية في الفترة المقبلة وفقا لأولويات الاحتياجات الطارئة على المستوى الوطني بصورة عامة والحديدة بصورة خاصة، فضلا عن سبل تعزيز العمل المشترك في مجالات الصحة ورعاية السجناء وتقديم العون للمتضررين من السيول في المناطق الأشد تضررا بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي تمثل أولوية ملحة للبلد ومنها تبادل الأسرى مع الأطراف الأخرى.



فيما أشارت ديسموز، إلى أن زيارتها تأتي للاطلاع على سير برامج ومشاريع اللجنة الدولية في اليمن، والاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني والاحتياجات القائمة سيما في مجالات الصحة والمياه والسجون.



ولفتت بهذا الشأن إلى زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات ومنها الحديدة والتي جرى خلالها معرفة الاحتياجات خاصة في مجالي الصحة والمياه.. منوهة بالتعاون الذي لمسته من جميع المسؤولين والحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والعمل الإنساني المشترك.