المؤتمرنت -

2653 شهيداً و12360 مصاباً في لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2653 شهيداً و12 ألفاً و360 مصاباً.



وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء السبت، أن حصيلة الضحايا ليوم أمس الجمعة بلغت 19 شهيداً و108 جرحى، تضمنت 10 شهداء و56 جريحاً في جنوب لبنان، و7 شهداء و46 جريحاً في النبطية، وشهيدان و6 جرحى في البقاع.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.