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المؤتمر نت - حذر أحد كبار الأطباء، الدكتور إريك بيرغ، من علامات على الوجه قد تدل على مشاكل في الصحة ومستويات السكر في الدم

تعرف على مشاكلك الصحية.. من وجهك!

المؤتمرنت -
تعرف على مشاكلك الصحية.. من وجهك!
حذر أحد كبار الأطباء، الدكتور إريك بيرغ، من علامات على الوجه قد تدل على مشاكل في الصحة ومستويات السكر في الدم.

وفي مقطع فيديو نشره على "يوتيوب"، نصح بيرغ متابعيه، الذين بلغ عددهم 12.6 مليون، بالحذر من هذه المؤشرات التي قد تعكس حالة صحتهم الداخلية.

ويعتبر بيرغ، الخبير في حمية الكيتو والصيام، أن الوجه يمكن أن يكون بمثابة خريطة لصحتك، حيث قال: "إن النظر إلى وجه الشخص يمكن أن يمنح الكثير من القرائن حول ما يحدث داخل جسمه".

وحذر من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يلحق الضرر بأعضاء الجسم الحيوية والشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المميتة، مثل الحماض الكيتوني السكري.

وتشمل العلامات المبكرة لارتفاع السكر في الدم: العطش المفرط والذهاب بشكل متكرر إلى المرحاض والصداع وعدم وضوح الرؤية. وإذا تُركت هذه الأعراض دون معالجة، يمكن أن تتفاقم لتشمل: التعب الشديد وفقدان الوزن والالتهابات وصعوبة التئام الجروح.

وفيما يلي 7 علامات يمكن لظهور إحداها على الوجه أن يكشف عن مشاكل في صحتك:

شكل الوجه: قد يشير الوجه المستدير والمنتفخ إلى الإفراط في استهلاك الأنسولين والكربوهيدرات.

العيون: العيون المحتقنة بالدم يمكن أن تكون علامة على مشاكل الكبد أو قلة النوم.

الأنسجة حول العينين: قد يدل الانتفاخ تحت العينين على احتباس السوائل في الكليتين.

شكل الذقن: الدهون المتراكمة تحت الذقن قد تؤدي إلى مشاكل، مثل توقف التنفس أثناء النوم.

ملمس الجلد: البشرة الدهنية قد تدل على نقص الزنك أو ارتفاع مستويات الأندروجينات بسبب الأنسولين.

جفاف الجلد المتقشر: قد يكون علامة على مشاكل في الكبد وزيادة أحماض أوميغا 6 الدهنية.

حب الشباب: يمكن أن يشير إلى ارتفاع الأندروجينات الناتج عن مستويات مرتفعة من الأنسولين.

وإذا لاحظت أي من هذه التغييرات في وجهك، يُستحسن استشارة طبيب مختص.








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