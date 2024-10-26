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المؤتمر نت - حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي

الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة كارثي

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة كارثي
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي، وسط "عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن "الوضع في شمال غزة كارثي"، لافتا إلى أن "نقصا خطيراً في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية إليها، يحرمان مرضى من علاجات حيوية".

وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى مستشفى كمال عدوان الذي لا يزال يعمل في شمال غزة، والذي هاجمته القوات الإسرائيلية الجمعة.

بدورها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إن سكان شمال القطاع تحت تهديد خطر الموت بسبب الممارسات الإسرائيلية.

وشددت مسويا في منشور على حسابها بمنصة إكس، السبت، على ضرورة عدم السماح باستمرار الهجمات الإسرائيلية لفترة أطول.

تجاهل القواعد الإنسانية
وتطرقت المسؤولة الأممية لقصف إسرائيل للمستشفيات واعتقال الكوادر الطبية، قائلة: "هذا التجاهل للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب يجب أن يتوقف".








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