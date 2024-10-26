الأحد, 27-أكتوبر-2024 الساعة: 12:13 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مجزرة جديدة مروّعة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد استهداف 5 منازل على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات

مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا

المؤتمرنت -
مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مجزرة جديدة مروّعة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد استهداف 5 منازل على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أكثر من 30 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى المنطقة، من جراء العدوان والحصار المستمر.

وأشارت إلى أن القصف طال منازل عائلات "المصري"، و"أبو شدق"، و"سلمان" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط مناشدات من الأهالي للسماح بوصول الإسعاف إلى موقع القصف.

ويأتي ذلك ضمن جرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، والعملية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع في شمال القطاع والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيفية التمييز بين الجرب والإكزيما
فنون ومنوعات: ممثل مصري: تعيش فلسطين والمقاومة
عربي ودولي: إنذار من حزب الله لـ25 مستوطنة إسرائيلية
عربي ودولي: الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة كارثي
مجتمع مدني: تعرف على مشاكلك الصحية.. من وجهك!
عربي ودولي: 2653 شهيداً و12360 مصاباً في لبنان
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42924
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: العراق: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل طواقم مستشفى كمال عدوان
رياضة: فوز أودينيزي وتورينو بالدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: نجوى كرم: لن يطفئ أحد شمس لبنان
أخبار: الشوافي يكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع
عربي ودولي: صحة لبنان: 41 شهيداً و133 مصاباً في يوم
علوم وتقنية: هل تؤدي الإنفلونزا إلى الموت؟
عربي ودولي: استشهاد 163 عاملاً بقطاع الصحة اللبناني
فنون ومنوعات: الموت يُفجع راغب علامة بأقرب الأشخاص
عربي ودولي: اليونيسف: أطفال غزة يموتون من الألم
عربي ودولي: 28 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
رياضة: ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا
أخبار: المؤتمر يدين الهجوم الصهيوني على الصحفيين في لبنان
أخبار: من العاصمة صنعاء مع غزة ولبنان حتى النصر
رياضة: الريال وبرشلونة في مواجهة تاريخية غداً
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان
عربي ودولي: 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024