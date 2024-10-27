المؤتمرنت -

طقس بارد وممطر.. تحذير لسكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً على المناطق المرتفعة في ست محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين على المناطق المرتفعة من محافظات البيضاء، الضالع، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة وعلى مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 6ملم، تعز: 3.3، المحويت: 1.4، زبيدـ الحديدة: 0.4ملم، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من صعدة، حجة، ريمة وسقطرى.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية الغربية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.



وحث المواطنين في المحافظات الست على أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبياً خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.