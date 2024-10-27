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المؤتمر نت - بلغ المنتخب اليمني للناشئين نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، رغم تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه الفيتنامي

ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيا

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
بلغ المنتخب اليمني للناشئين نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، رغم تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه الفيتنامي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة التي تقام في فيتنام.

سجل صغار اليمن هدف التقدم عن طريق كريم حمدي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل فيتنام النتيجة في الدقيقة 30.

ورفع الأحمر اليمني الصغير رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، محتلاً المركز الأول للمجموعة التاسعة ليتأهل عنها إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في السعودية العام القادم.

وكان ناشئو اليمن اكتسح نظيره ميانمار بستة أهداف مقابل هدف في المباراة الافتتاحية للمجموعة، وفاز في مباراته الثانية على منتخب قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدف.








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