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المؤتمر نت - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم،

زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

المؤتمرنت -
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية /آفاد/ في بيان لها، أن زلزالا وقع الساعة 20.07 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قضاء /كوزان/ في أضنة.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 20.13 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشعر سكان ولايات تركية أخرى على غرار عثمانية، وغازي عنتاب، وقيصري بالزلزال الذي أثار حالة من الهلع.

وقال ياووز سليم كوشكر والي أضنة: "إن الولاية لم تتلق بلاغات بشأن حدوث أضرار جراء الزلزال، وأن أعمال الرصد متواصلة".

يشار إلى أنه في السادس من فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية /كهرمان مرعش/ بحياة عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية بالبلاد .








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