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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 2672 شهيداً و12468 مصاباً

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 2672 شهيداً و12468 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان مساء الأحد، استشهاد 19 شخصاً وإصابة 108 آخرين، حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.








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