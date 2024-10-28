المؤتمرنت -

عطل يضرب "فيسبوك"

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية إنه تلاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقام المختصين بالجهاز بدراسة الموقف.



وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بيانا رسميا، اليوم الاثنين، كشف فيه وجود عطل فني ضرب منصة "فيسبوك"، على مستوى العالم.



وأوضح بيان جهاز تنظيم الاتصالات، أنه تم ملاحظة وجود شكاوى من بعض المستخدمين تفيد بعدم تمكنهم من الولوج إلى بعض صفحات منصة "فيسبوك".



وأضاف البيان أن المختصين في الجهاز قاموا بدراسة الموقف، واتضح أن هناك عطل تقني ضرب منصة فيسبوك في بعض الصفحات، وأشار الجهاز إلى أن هذا العطل على مستوى العالم، ولم يقتصر فقط على مصر، ولهذا السبب لم يتمكن عدد كبير من المستخدمين من الولوج إلى الصفحات.



وقد شدد جهاز تنظيم الاتصالات في بيانه، على أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى المتواجد داخل جمهورية مصر العربية، تعمل بشكل جيد، وأشار الجهاز إلى أن هذا الأمر ساعد في التقليل من تأثير العطل التقني الذي ضرب منصة "فيسبوك" داخل مصر.



من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى خلال العام الحالي 2024 التي يواجه فيها موقع "فيسبوك" عطل تقني، ففي مارس الماضي أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستغرام عن تعطل خوادمها في المواقع الشهيرة.



وأبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".



كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.



ولكن لاحقاً أعلن مدير الاتصالات في "ميتا"، عن عودة عمل التطبيقات الشهيرة، وقال عبر منصة إكس، "تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا... لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".*وكالات

