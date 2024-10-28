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المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 182 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 182

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 182
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 182 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن صحفيين فلسطينيين اثنين استُشهدَ بقصف إسرائيلي على القطاع، بعد ساعات من إعلان استشهاد 3 آخرين.

واستشهد كل من نادية عماد السّيد، تعمل مع إذاعات ووسائل إعلام، وعبد الرحمن سمير الطناني، يعمل في إذاعتي زمن وصوت الشعب وعدة وسائل إعلام.

وجاء استشهاد السيد والطناني بعد ساعات من إعلان المكتب الحكومي اغتيال الجيش الإسرائيلي 3 صحفيين وهم: سائد رضوان يعمل بقناة الأقصى، وحمزة أبو سلمية يعمل بوكالة سند للأنباء، وحنين محمود بارود تعمل في مؤسسة القدس، خلال قصف على قطاع غزة.

وأدان "الإعلامي الحكومي"، في بيانه، استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وباستشهاد الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 182 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة.

من جانبها، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين معلقة على ارتفاع عدد الشهداء، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق الصحفيين.

وأكدت أن الصحافيين الضحايا كانوا يأدون واجبهم المهني عند استهدفهم، للكشف عن جرائم الاحتلال، و”يؤدون رسالتهم النبيلة بنقل الحقيقة وكشف حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا، وخاصة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة”.

وأكدت النقابة أنها “ستواصل جهودها لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية بحق الصحافيين، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمحاسبة مجرمي الحرب الذين يتعمدون استهداف صوت الحقيقة”.

ودعت نقابة الصحافيين المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كافة إلى وقفة جادة وفاعلة لوقف هذه الجرائم البشعة التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين، الذين يقومون بعملهم في أصعب الظروف ويتعرضون لخطر الموت لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وتعهدت النقابة بالوفاء لدماء الشهداء، وأكدت التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم، ومواصلة نقل صوت الشعب الفلسطيني ومعاناته إلى العالم أجمع، متحدين في رسالة الحقيقة والعدالة.

وخلال أكثر من عام من العدوان على غزة، تعرض الصحفيون لاستهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تسجيل حالات اغتيال واستهداف مباشر لهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني في الميدان، فضلا عن وقوع إصابات خطيرة في صفوفهم أدت في العديد من الحالات إلى بتر أطراف بعضهم.

إلى جانب ذلك، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير أكثر من 182 مؤسسة ومقر ومكتب إعلامي في القطاع، في محاولة لتقليص قدرة وسائل الإعلام على تغطية الفظائع والمجازر التي ترتكبها في القطاع ونقل المعلومة، وفي انتهاك صارخ لحقوق الصحفيين وحرية التعبير.








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