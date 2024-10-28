الإثنين, 28-أكتوبر-2024 الساعة: 07:07 م - آخر تحديث: 06:03 م (03: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اطلع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، على سير الأداء العام للوزارة والوحدات التابعة لها

الرهوي يناقش التحفيز الاقتصادي مع المحاقري

المؤتمرنت -
الرهوي يناقش التحفيز الاقتصادي مع المحاقري
اطلع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، على سير الأداء العام للوزارة والوحدات التابعة لها.

واستعرض المهندس المحاقري، برنامج التحفيز الاقتصادي ومحاوره العامة التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي، وكذا سير العمل في الإجراءات النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يعول عليه في إحداث التحفيز المناسب للقطاع الخاص ورؤوس الأموال والمدخرات المالية الشعبية، واستنهاض المقدرات المحلية في تحريك عجلة المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية.

وأوضح الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.

كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تم إنجازها، وستعرض على مجلس الوزراء، منها قانون التجارة الالكترونية، وخطة توجيه مشروعات التمكين الاقتصادي للجهات ذات العلاقة، والجهود المشتركة مع وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والتعاون الكبير مع باقي الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في حقول مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يخدم أهداف وسياسات وموجهات القيادة والحكومة في هذا القطاع الهام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يستوعب مشروع قانون الاستثمار المرحلة الاستثنائية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتطمين القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أهمية تضمين مشروع القانون كافة الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتنشيط الواقع الاقتصادي والاستثماري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وترجمة لموجهات القيادة العليا القاضية بتوطين المنتجات والصناعات التحويلية، ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتأكيد قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.

وأثنى الرهوي، على الجهد الملموس من قبل قيادة الوزارة في تحسين مستوى الأداء في هذا القطاع الهام ومسار تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 5 شهداء لبنانيين بقصف مبنى سكني
رياضة: سان جيرمان يحسم القمة أمام مارسيليا
رياضة: الإنتر ويوفنتوس.. قمة الـ8 أهداف
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
رياضة: صلاح ينقذ ليفربول من فخ أرسنال
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
عربي ودولي: استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
عربي ودولي: تحذير: سكان شمال غزة مهددون بالموت
فنون ومنوعات: وفاة الممثل الأمريكي الشهير (طرزان)
أخبار: ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
علوم وتقنية: 9 فوائد لتناول بذور اليقطين يومياً
عربي ودولي: مقتل وإصابة 50 صهيونياً بـ"تل أبيب"
أخبار: الصحة تدين استهداف مستشفى في غزة
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: طقس بارد وممطر.. وتحذير للمواطنين
رياضة: برشلونة يهين ريال مدريد برباعية
رياضة: لايبزيغ يصعق فرايبورغ ويعتلي القمة
رياضة: هالاند يقود سيتي لصدارة البريميرليغ
علوم وتقنية: كيفية التمييز بين الجرب والإكزيما
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا
أخبار: الرهوي يؤكد: لن يُقصى أحدٌ من وظيفته
فنون ومنوعات: ممثل مصري: تعيش فلسطين والمقاومة
عربي ودولي: إنذار من حزب الله لـ25 مستوطنة إسرائيلية
عربي ودولي: منظمة : الوضع في شمال غزة كارثي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024