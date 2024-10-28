الإثنين, 28-أكتوبر-2024 الساعة: 07:07 م - آخر تحديث: 06:03 م (03: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - يمن موبايل تدشن منصة التعليم

يمن موبايل تكرم عدد من كوادرها وتدشّن منصة التعليم

المؤتمرنت -
يمن موبايل تكرم عدد من كوادرها وتدشّن منصة التعليم
نظمّت شركة يمن موبايل اليوم حفلًا تكريميًا لعدد من كوادرها وتدشين منصة التعليم، والموقع الرسمي الجديد للشركة.

وفي حفل التكريم، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى جهود الشركة خلال الفترة الماضية في تحسين وتطوير الأداء بالرغم من الصعوبات التي تواجهها جراء حصار تحالف العدوان على دخول التجهيزات الخاصة بها.

ونوه بدور كوادر الشركة التي عملت على تطوير خدمات التقنية لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات في وقت قياسي في حين تعرض قطاع الاتصالات لانتكاسات جراء ما تعاني منه البلاد من أوضاع استثنائية نتيجة العدوان والحصار.

وبين الوزير المهدي أن الظروف الصعبة تصنع من التحديات فرص حقيقية لإثبات الوجود بالتطوير المستمر في التحديث للخدمات بشكل نوعي وبكفاءة عالية، وهو ما أثبتته كوادر شركة يمن موبايل، معبراً عن الأمل أن يكون تكريم الكوادر حافزاً لمزيد من النجاحات في الجوانب الإدارية والتقنية وبما يعزز من مكانتها السوقية في قطاع الاتصالات.

وفي الحفل الذي حضره نائب وزير الاتصالات المهندس علي المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل والفنية المهندس طه زبارة، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أشار رئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام الحملي إلى أهمية تكريم عدد من كوادر الشركة لتميزهم في الأداء ومواقع العمل.

وأفاد بأن الشركة تدشن اليوم منصة التعليم التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات كوادر الشركة، وكذا تدشين الموقع الرسمي الجديد للشركة.

وبارك الحملي، للمكرمين جهودهم الملموسة رغم التحديات التي تواجه الشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مبينًا أن منصة التعليم الإليكتروني تأتي في إطار رؤية الشركة لتطوير مهارات وكفاءات كوادرها والسعي لفرص تعليمية تواكب التطورات التكنولوجية والتقنية وتعزيز قدرات الموظفين بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات الشركة.

وبين أن التطوير والتعليم المستمر أحد ركائز نجاح الشركة لتمكين مستقبل أفضل لكوادر الشركة .. لافتًا إلى أن تدشين موقع الشركة خطوة لتعزيز التواجد الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة لعملاء الشركة، والالتزام بتجربة متميزة ضمن استراتيجية التطوير المستمر.

فيما أشار المدير العام التنفيذي للشركة المهندس عامر هزاع إلى أن العام الجاري كان مليئًا بالإنجازات التي حققتها الشركة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتجارية.

وأوضح أن المجتمع يتطلب الكثير من الخدمات التي يجب أن يوفرها قطاع الاتصالات، وهو ما أخذته الشركة بعين الاعتبار تجاه مسؤوليتها في هذا الجانب، مؤكداً الحرص على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث التقنيات وتطوير كفاءة الموظفين.

ولفت إلى أن تكريم نخبة من كوادر الشركة يمثل حافزاً للكوادر العاملة في الشركة ودفعة قوية لتطوير أداء الشركة، موضحًا أن كوادر الشركة ستعمل بكل جهد لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات والانترنت.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 5 شهداء لبنانيين بقصف مبنى سكني
رياضة: سان جيرمان يحسم القمة أمام مارسيليا
رياضة: الإنتر ويوفنتوس.. قمة الـ8 أهداف
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
رياضة: صلاح ينقذ ليفربول من فخ أرسنال
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
عربي ودولي: استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
عربي ودولي: تحذير: سكان شمال غزة مهددون بالموت
فنون ومنوعات: وفاة الممثل الأمريكي الشهير (طرزان)
أخبار: ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
علوم وتقنية: 9 فوائد لتناول بذور اليقطين يومياً
عربي ودولي: مقتل وإصابة 50 صهيونياً بـ"تل أبيب"
أخبار: الصحة تدين استهداف مستشفى في غزة
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: طقس بارد وممطر.. وتحذير للمواطنين
رياضة: برشلونة يهين ريال مدريد برباعية
رياضة: لايبزيغ يصعق فرايبورغ ويعتلي القمة
رياضة: هالاند يقود سيتي لصدارة البريميرليغ
علوم وتقنية: كيفية التمييز بين الجرب والإكزيما
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا
أخبار: الرهوي يؤكد: لن يُقصى أحدٌ من وظيفته
فنون ومنوعات: ممثل مصري: تعيش فلسطين والمقاومة
عربي ودولي: إنذار من حزب الله لـ25 مستوطنة إسرائيلية
عربي ودولي: منظمة : الوضع في شمال غزة كارثي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024