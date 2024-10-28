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المؤتمر نت - أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قيام ما يسمى "الانتقالي" وحكومة المرتزقة بمنع صيادي المهرة من الاصطياد

السمكية تدين منع صيادي المهرة من ممارسة مهنتهم

المؤتمرنت -
السمكية تدين منع صيادي المهرة من ممارسة مهنتهم
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قيام ما يسمى "الانتقالي" وحكومة المرتزقة بمنع صيادي المهرة من الاصطياد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تلقت بلاغات من صيادي المهرة تفيد بعدم قدرتهم على العمل خلال موسم الصيد، إثر الحظر التعسفي وقرار المنع من قبل ما تسمى وزارة الداخلية ومحافظ المهرة بحكومة المرتزقة، ووكيل المحافظة ومكتب الثروة السمكية في مديرية سيحوت.

واعتبرت الوزارة ذلك القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصيادين، وتهديدًا لحياتهم كونه يمس مصدر رزقهم.. مؤكدة أن صيادي المهرة يعتمدون على مهنة الاصطياد خاصة في موسم الصيد كمصدر دخل أساسي لأسرهم، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

ودعت إلى إلغاء ذلك الحظر التعسفي فورًا، والسماح للصيادين بممارسة النشاط.. مطالبة بالتحقيق في هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه.

وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الوقوف إلى جانب صيادي المهرة ودعم مطالبهم العادلة.








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