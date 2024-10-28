الإثنين, 28-أكتوبر-2024 الساعة: 10:11 م - آخر تحديث: 10:10 م (10: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2710 شهداء و12592 مصاباً

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في لبنان

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في لبنان
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2710 شهداء و12592 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن حصيلة ضحايا الغارات على المحافظات اللبنانية خلال الـ24 ساعة، بلغت 38 شهيداً و124 مصاباً.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 179 غارة جوية وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، تركز معظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11340 إعتداء.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار
فنون ومنوعات: يسرا توجّه رسالة لفلسطين ولبنان
مجتمع مدني: ما أسباب تليّف الكبد؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 182
عربي ودولي: حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 43 ألفاً
عربي ودولي: 5 شهداء لبنانيين بقصف مبنى سكني
رياضة: سان جيرمان يحسم القمة أمام مارسيليا
رياضة: الإنتر ويوفنتوس.. قمة الـ8 أهداف
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
رياضة: صلاح ينقذ ليفربول من فخ أرسنال
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
عربي ودولي: استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
عربي ودولي: تحذير: سكان شمال غزة مهددون بالموت
فنون ومنوعات: وفاة الممثل الأمريكي الشهير (طرزان)
أخبار: ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
علوم وتقنية: 9 فوائد لتناول بذور اليقطين يومياً
عربي ودولي: مقتل وإصابة 50 صهيونياً بـ"تل أبيب"
أخبار: الصحة تدين استهداف مستشفى في غزة
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: طقس بارد وممطر.. وتحذير للمواطنين
رياضة: برشلونة يهين ريال مدريد برباعية
رياضة: لايبزيغ يصعق فرايبورغ ويعتلي القمة
رياضة: هالاند يقود سيتي لصدارة البريميرليغ
علوم وتقنية: كيفية التمييز بين الجرب والإكزيما
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024