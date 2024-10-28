المؤتمرنت -

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2710 شهداء و12592 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن حصيلة ضحايا الغارات على المحافظات اللبنانية خلال الـ24 ساعة، بلغت 38 شهيداً و124 مصاباً.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 179 غارة جوية وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، تركز معظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11340 إعتداء.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.