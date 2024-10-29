الثلاثاء, 29-أكتوبر-2024 الساعة: 04:34 م - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - 8 قواعد لتربية الأبناء..تعرفوا عليها

8 قواعد لتربية الأبناء.. تعرفوا عليها

المؤتمرنت -
8 قواعد لتربية الأبناء.. تعرفوا عليها
يلعب الآباء دورًا فريدًا وأساسيًا في تربية الأبناء، فهم يجلبون منظورًا مميزًا ومجموعة من القواعد التي تساعد في تشكيل حياة أطفالهم بطرق تكمل تأثير الأم.

بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يفرض الآباء غالبًا قواعد تغرس الانضباط والاستقلال والمرونة، كما يلي:

1. قاعدة "لا اختصارات"
يحرص الآباء على تأكيد أهمية العمل الجاد والمثابرة. إنهم يعلمون أطفالهم أنه لا توجد اختصارات للنجاح، وأن الجهد والممارسة والتفاني أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف. سواء كان الأمر يتعلق بإكمال المهام بدقة أو ممارسة الرياضة، فإن هذه القاعدة تضع الأساس لأخلاقيات العمل القوية.

2. قاعدة "واجه مخاوفك"
يتبع الآباء طريقة فريدة لتشجيع أطفالهم على مواجهة مخاوفهم. يدفعون أطفالهم للخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم، سواء كان ذلك من خلال الصعود إلى مستويات أعلى في الملعب أو مواجهة تحد صعب. يساعد هذا النهج في بناء الثقة والمرونة، ويُظهِر للأطفال أن التغلب على العقبات هو جزء من النمو.

3. قاعدة "تحمل المسؤولية"
يؤكد الآباء على أهمية تحمل المسؤولية عن الأفعال والقرارات. يهتم الآباء بتعليم أطفالهم قبول العواقب، سواء كانت تنظيف الفوضى التي أحدثوها أو الاعتراف بخطأ. تعمل هذه القاعدة على بناء المساءلة وتساعد الأطفال على تطوير شعور بالمسؤولية يبقى معهم مدى الحياة.

4. قاعدة "اللعب القوي بنزاهة"
يشارك الآباء كثيرًا في اللعب القوي، والذي يمكن أن يكون ممتعًا وتعليميًا. ومن خلال هذه الأنشطة، يعلم الآباء أطفالهم أهمية اللعب النزيه، ووضع الحدود، وفهم الفرق بين المنافسة المرحة والعدوان. يعزز هذا النهج العملي التحلي بالروح الرياضية واحترام الآخرين.

5. قاعدة "تعلم كيفية إصلاح الأشياء"
يجب على الأب، على وجه الخصوص، نقل المهارات العملية مثل إصلاح الأشياء في المنزل أو صيانة الدراجة. ومن خلال تعليم طفله كيفية حل المشكلات واستخدام الأدوات، ينقل إليه الشعور بالاعتماد على الذات والاستقلال. ولا تساعد هذه المهارات في حالات الطوارئ فحسب، بل تغرس أيضًا عقلية الإبداع والابتكار.

6. قاعدة "حماية العائلة"
تتجاوز غريزة الحماية لدى الأب السلامة الجسدية؛ فهي تمتد إلى تعليم الأطفال الدفاع عن أنفسهم وأحبائهم. ينبغي على الآباء الحرص على غرس الولاء والنزاهة والتواجد من أجل الأسرة. تساعد هذه القاعدة الأطفال على فهم قيمة العلاقات ومسؤولية دعم وحماية الأشخاص الذين يهتمون بهم.

7. قاعدة "التعامل مع الفشل بلباقة"
يجب على الآباء الاهتمام تعليم أطفالهم مفهوم استثمار الفشل لاكتساب الخبرات بدلاً من الخوف منه. سواء كان الأمر يتعلق بخسارة لعبة أو عدم النجاح في مشروع مدرسي، فإن الآباء يعلمون أطفالهم أن الفشل فرصة للتعلم والنمو. ومن خلال فرض هذه القاعدة، يساعد الآباء أطفالهم على تطوير عقلية مرنة يمكنها تحمل النكسات.

8. قاعدة "احترام الجميع"
ينبغي على الآباء التشديد على أهمية احترام الأشخاص من جميع مناحي الحياة. يشكل الآباء أنفسهم نموذجًا لهذا السلوك من خلال التعامل مع الآخرين بلطف وعدالة، سواء كان ذلك من خلال التفاعل مع الجيران أو الزملاء أو الغرباء. ومن خلال فرض هذه القاعدة، يعلم الآباء أطفالهم تقدير التنوع وإظهار التعاطف وبناء علاقات قائمة على الاحترام.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية
فنون ومنوعات: وفاة فنان مصري كبير
عربي ودولي: نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله
رياضة: السنيني عضواً في الاتحاد الآسيوي
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار
عربي ودولي: حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في لبنان
فنون ومنوعات: يسرا توجّه رسالة لفلسطين ولبنان
مجتمع مدني: ما أسباب تليّف الكبد؟
أخبار: السمكية تدين منع صيادي المهرة من ممارسة مهنتهم
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف راتب
أخبار: يمن موبايل تدشن منصة التعليم
أخبار: الرهوي يناقش التحفيز الاقتصادي مع المحاقري
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 182
أخبار: عطل يضرب "فيسبوك"
عربي ودولي: حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 43 ألفاً
عربي ودولي: 5 شهداء لبنانيين بقصف مبنى سكني
رياضة: سان جيرمان يحسم القمة أمام مارسيليا
رياضة: الإنتر ويوفنتوس.. قمة الـ8 أهداف
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
رياضة: صلاح ينقذ ليفربول من فخ أرسنال
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
عربي ودولي: استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
عربي ودولي: تحذير: سكان شمال غزة مهددون بالموت
فنون ومنوعات: وفاة الممثل الأمريكي الشهير (طرزان)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024