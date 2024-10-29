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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و61 شهيداً، و101 ألف و223 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و61

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و61
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و61 شهيداً، و101 ألف و223 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 41 شهيداً و113 مصاباً.

وأفادت بأن 115 شهيداً ارتقوا في غارات شنها الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم، منهم 109 في الشمال، لافتة إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

يذكر أن أكثر من 94 شهيدا ارتقوا في مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، حيث يتعرض قطاع غزة وسكانه منذ أكثر من عام إلى حرب إسرائيلية مدمرة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.








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