المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ العزعزي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد محمد فارع العزعزي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / عبدالعزيز أحمد محمد فارع العزعزي، وإخوانه، وكافة آل العزعزي، بمحافظة تعز، عبر الامين العام المساعد عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.