المؤتمرنت -

طقس بارد وغير مستقر يسيطر على اليمن

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وباردٍ نسبياً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، في محافظات البيضاء، اجزاء من اب والضالع، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة وغرب كل من ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وعلى مرتفعات تهامة.



وحسب المركز من المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً مع هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد على سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة تصل سرعتها إلى 28 عقدة على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وفي المناطق الصحراوية يُتوقع طقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 – 20 عقدة قد تثير الأتربة والرمال.



وحث المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمسافرين، على أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد نسبيا.



ونبه من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية الغربية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتشكل الشبورة المائية والضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.