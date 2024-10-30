المؤتمرنت -

عقوبات رادعة.. تعميم جديد من مرور صنعاء

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور تعميماً لفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات بمنع صعود أي رجل مرور على متن سيارات المواطنين أثناء المخالفات المرورية الاعتيادية.



وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن التعميم يأتي في ضوء الملاحظات الواردة بشأن بعض التجاوزات المرتكبة من قِبل بعض منتسبي المرور، وحرصاً منها على تعزيز الثقة والعلاقة مع المجتمع، واحترام خصوصية مالكي السيارات، ومنعاً لحدوث أي تجاوزات تسيء لرجال المرور.



وأكدت أنه يُمنع منعاً باتاً صعود أفراد المرور على متن السيارات المخالفة، أو إيصالها إلى مراكز الحجز، والاكتفاء بتحرير قسائم المخالفات المرورية.



واستثنى التعميم حالات تنفيذ مهام الضبط من قِبل وحدة الضبط المروري أثناء الحملات المرورية، أو تنفيذاً للبلاغات الأمنية والمرورية أثناء وقوع الحوادث، أو إذا حدث اعتداء على رجال المرور، أو رفض تعليماتهم أثناء تنظيم الفعاليات وحركة السير.



وشددت شرطة المرور على كل من يخالف هذه التعليمات من منتسبيها بأنه سيتم إحالته إلى المجلس التأديبي، وسيعرِّض نفسه للعقوبات الرادعة، وعلى مدراء شرطة المرور بالأمانة والمحافظات الحُرة الإشراف على تنفيذ هذه التعليمات.



ونبّهت في الوقت ذاته بضرورة التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والتأكيد على أنها ستشدد الإجراءات على المخالفين المستهترين بالأنظمة المرورية الذين تزداد مخالفاتهم السنوية عن الحد المعقول.