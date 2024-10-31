المؤتمرنت -

طوفان الأقصى يبتلع النخبة من قادة جيش الاحتلال

بمرور عام كامل على بدء معركة “طوفان الأقصى” التي انطلقت في الـ7 من أكتوبر 2023م، ورغم اتخاذ كيان الاحتلال لسياسة التكتم على خسائره، فإن عمليات طوفان الأقصى أظهرت بجلاء قدرة المقاومة في غزّة على حصد رؤوس كبيرة في صفوف قوات الاحتلال في مواجهات باسلة بين ابطال المقاومة وجيش كيان الاحتلال..



ففي كثير من المعارك طوال عام ماضي كان لافتاً إجبار الاحتلال على الاعتراف بمقتل جنوده وضباطه، ومنهم مسؤولون كبار ورتب قيادية عليا، بداية من يوم معركة العبور في السابع من أكتوبر 2023، و ما تلاها من معارك برّية داخل قطاع غزة.



المقدم يوناتان شتاينبرغ – قائد لواء ناحال



خلال اجتياح كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- السياج الفاصل بين قطاع غزة والغلاف، إيذانا بمعركة طوفان الأقصى، اشتبك المقاومون مع وحدات إسرائيلية، وتمكنت من قتل وأسر عدد منهم، وكان من بين قتلاهم المقدم يوناتان شتاينبرغ، قائد لواء ناحال.



العقيد/ روي ليفي – قائد وحدة النخبة متعددة الابعاد



أعلن جيش الاحتلال في اليوم التالي لبدء الطوفان عن مقتل العقيد روي ليفي قائد وحدة النخبة متعددة الأبعاد، المعروفة باسم وحدة “الشبح” الإسرائيلية، أثناء اشتباكات مع “حماس” في غلاف غزة، وأضاف الجيش في بيان له، حسبما نقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” أن ليفي قُتل مع وحدته في مستوطنة رعيم.



المقدم/ سهار مخلوف- قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481



في ذات المعركة سقط قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 خلال اشتباكات مع مقاومي كتائب القسّام ، وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المقدّم سهار مخلوف؛ قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481، قُتل خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم ضمن مستوطنات غلاف غزة.



المقدم/ عليم عبدالله – نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل



في التاسع من أكتوبر أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم عبدالله (40 عامًا) في الاشتباكات مع مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.





الجنرال/ ليئون بار – كبار ضباط فرقة الضفة الغربية



أعلن جيش كيان الاحتلال في 13 أكتوبر مقتل الجنرال ليئون بار (54 عاماً) من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في الجيش خلال اشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.



الجنرال/ هندان يوناتان



كما قُتل قائد المدرعات الإسرائيلي الجنرال “هندان يوناتان” خلال معارك في قطاع غزة، بمنطقة جحر الديك، وأعلن جيش الاحتلال أن “هندان” هو الأبن الأكبر لـ “يوناتان نتنياهو” الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”؛ وقد قُتل داخل منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، على يد قناص قسامي.



المقدم / إيلي جينسبيرج



تمكن مقاتلو القسام خلال معركة طوفان الأقصى من قتل ضابط البحرية المقدم في جيش الاحتلال إيلي جينسبيرج، وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جينسبيرج ذو الـ42 عامًا قد حصد أكبر عدد من الأوسمة على مستوي جميع ضباط الجيش الإسرائيلي لمشاركته بعدة عمليات عسكرية متنوعة..

في 21 أكتوبر قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش سمح بنشر خبر مقتل ضابط يدعى عمر بيلو (22 عاماً).







اللواء/ يوسف حاييم



في 17 نوفمبر 2023م، أوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن من بين القتلى اللواء يوسف حاييم (يوسي) هيرشكوفيتش (44 عاما)، وهو مقاتل في الكتيبة (697).

ومن بين من سقط أيضا في معارك غزة البرية -بحسب الصحيفة- 4 ضباط برتبة رائد، منهم 3 ضمن الكتيبة نفسها، وقد خدم أحدهم قائد فصيلة في وحدة شيلداغ (قوات النخبة)، والرابع مقاتل في لواء “جفعاتي”، الذي يندرج أيضا ضمن قوات النخبة في جيش الاحتلال.



في ديسمبر 2023م أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة جندي “إسرائيليين”، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وذكرت القناة 12 العبرية: نقلًا عن جيش الاحتلال، مقتل الرقيب أول بوريس دونفيسكي، (21 عاما)، من “كريات بياليك”، الكتيبة 46 – (401)، خلال المعارك شمالي قطاع غزة



في 31 يناير 2024م اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من وحدة النخبة “شلداغ” في معارك شمال غزة”.. وجاء في بيانات نشرها جيش الاحتلال أن “2771 من ضباطه وجنوده أصيبوا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



قائد سرية وقائد فصيل بلواء غفعاتي



28 فبراير 2024م أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي في المعارك بشمال قطاع غزة ، موضحا أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في نفس الكتيبة.





62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال



7 مارس 2024م قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ، وأوضحت الإذاعة أن 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، قتلوا من اندلاع الحرب..

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة رسميا منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023م..



الرائد / دور زيميل – نائب قئد سرية في لواء عتصيوني



21 أبريل اكد جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط برتبة رائد، متأثرًا بإصابته في هجمات “حزب الله” على مواقع إسرائيلية في قرية عرب العرامشة الحدودية.. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل هو دور زيميل (27 عاماً)، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 8103، لواء عتصيوني (6).







قائد فرقة وحدة اليمام أرنون زامورا



أعلنت شرطة الاحتلال يوم 8 يوليو مقتل “القائد” أرنون زامورا، خلال عملية زعمت قوات الاحتلال أنها استطاعت من خلالها استعادة 4 من أسرى الاحتلال من منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، ونعى جيش الاحتلال الإسرائيلي “كبير المفتشين” أرنون زامورا، قائد فرقة في وحدة “اليمام”، وهي وحدة خاصة عالية التدريب، تابعة للشرطة الإسرائيلية..



وفي 22 يونيو أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الضابط احتياط “جروس ملكيا” (25 عاماً) من الكتيبة المدرعة 9212 التابعة للواء القبضة الحديدية 205، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة..







النقيب/ روي ميلر – قائد فصيلة بلواء جفعاتي



في 4 يوليو أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل النقيب روي ميلر (21 عاماً) من هرتسيليا، قائد فصيلة في كتيبة “روتم” بلواء جفعاتي، وجندي آخر في معركة شمال قطاع غزة..



وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، يوم 22 يوليو عن مقتل النقيب “مردخاي كدمون” من مستوطنة ” نوف أيالون” شمال غربي القدس في معارك القطاع..







الرائد / شلومو حزوت – قوات الاحتياط



في 25 أغسطس 2024م أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات الاحتياط خلال الاجتياح البري لوسط قطاع غزة..

وقال المتحدث باسم الجيش، إن ضابطًا إسرائيلي قُتل خلال المعارك البرية في وسط قطاع غزة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل برتبة “رائد” ويدعى شلومو حزوت، وقُتل خلال كمين للمقاومة الفلسطينية.



الرائد / يوتام يتسحاق – قائد سرية دعم لوجيستي

في 17 أغسطس أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن القتيل يدعى “يوتام يتسحاق بيليد” (34 عاماً)، وهو قائد سرية برتبة رائد احتياط، ويعمل في مجال الدعم اللوجيستي.







وفي 27 أغسطس أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد ضباطه برصاص قناص في “محور نتساريم” وسط قطاع غزة، وأشار جيش الاحتلال إلى أن القتيل هو الضابط برتبة رائد يوحاي جلام (32 عاما).







الرقيب أول / روني غانيزيت



في 10 أكتوبر 2024م أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك مع "حزب الله" أثناء محاولة التوغل إلى جنوب لبنان.وأفاد الجيش في بيان، بمقتل الرقيب أول في الاحتياط روني غانيزيت (36 عامًا) وإصابة جندي بـ"جروح خطيرة في المعارك عند الحدود الشمالية" (جنوب لبنان)، حسب القناة "12"



العقيد/ احسان دكسا- قائد اللواء مدرع 401

في 20 أكتوبر 2023م أكد جيش الاحتلال مقتل العقيد/ إحسان دكسا- قائد اللواء مدرع 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة؛ كما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة..





أواخر العام الماضي 2023 أعلن جيش الاحتلال، مقتل 14 ضابطاً وجندياً بيوم واحد في معارك غزة، كما اعترفت قوات الاحتلال بمقتل 8 ضباط خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة..

وأعلن جيش الاحتلال أن الضباط والجنود القتلى هم:



الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي، (19 عاماً)، من حيفا، وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، تشكيل “سار ميجولان” (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة..

أوريل باشان (20 عاماً) من حيفا، وهو جندي في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار ميجولان (7)، والرقيب جال هيرشكو (20 عاماً) مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل “سار ميجولان” (7).

الرقيب إيتمار شيمن (21 عاماً) من مالبيد، مسعف في تشكيل جيش (36)، وقاتل مع الكتيبة 77 تشكيل “سار مجولان” (7)،.

الرائد احتياط نداف يساكر فرحي، (30 عاماً)، من هرتسليا، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11)، قتل في معركة وسط قطاع غزة..

الرائد احتياط إلياهو مئير أوحانا (28 عاماً) من حيفا، جندي في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)..

الرقيب احتياط أوهاد عاشور (23 عاماً) من كفار يونا، جندي في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646)..

- نقلا عن اسبوعية الميثاق

