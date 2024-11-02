المؤتمرنت -

صنعاء: إتلاف توصيلات كهربائية مخالفة

أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، نحو ٢١ ألف قابس كهرباء ومهيئ مشترك وتوصيلات كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.



وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، أنها أتلفت كمية ١٧ ألف و٢٢٢ قابس كهرباء ومهيئ مشترك مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، من حيث أن القابس ثنائي البنان وبنانات القابس ليست من النحاس، وعدم وجود غوالق حماية في مقابس المهيئ، وكمية ٣ آلاف و٧٢٠ توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم وجود غوالق حماية للفتحات وعدم وجود الخط الثالث "التأريض".



وأشار إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة في حماية المواطنين، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في القيام بواجباتها ومهامها في منع دخول أي بضائع منتهية ومغشوشة ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية.



وأهاب البلاغ بالجميع التعاون مع الهيئة بما يسهم في تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.