المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43 ألفاً و259

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و259 شهيداً، و101 ألف و827 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال.



وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً، و186 مصاباً.



ونوهت بوجود آلاف الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إلى جثامينهم.



ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ 392 يوما لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.