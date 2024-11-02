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المؤتمر نت - كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن أن دولة فلسطين سجلت أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين خلال عام 2023

فلسطين تسجل أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين في 2023

المؤتمرنت -
فلسطين تسجل أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين في 2023
كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن أن دولة فلسطين سجلت أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين خلال عام 2023، إذ قتل 24 صحفيا هناك.

وأفاد التقرير الذي صدر اليوم، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بأن صحفيا واحدا يقتل كل أربعة أيام خلال العامين الماضيين.

وانتقد التقريرعدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين لا تزال بلا عقاب في العالم.

وذكر التقرير أنه من بين 162 حالة قتل للصحفيين في عامي 2022 و2023 تم التحقق منها بواسطة منظمة "اليونسكو" ومقرها باريس، وقع أكثر من نصف هذه الحالات في دولة تعاني من النزاع المسلح.

وأوضح التقرير نصف السنوي، الذي يحلل وضع سلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، أن أولئك الذين لاقوا حتفهم في دول لا تعاني من نزاع، قتلوا بسبب عملهم في مكافحة الجريمة المنظمة أو الفساد أو أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.

وذكر التقرير أن الـ162 حالة قتل للصحفيين التي تم التحقق منها خلال عامي 2022 و2023 تمثل زيادة بنسبة 38 بالمائة عن العامين السابقين، اللذين سجلت فيهما اليونسكو 117 حالة قتل.

وتمثل فترة العامين هذه أيضا أكبر عدد من جرائم القتل منذ فترة عامي 2016 و2017.

وأشار التقرير إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك الدول العربية، هي المناطق التي شهدت مقتل أكبر عدد من الصحفيين.








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