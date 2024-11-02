المؤتمرنت -

43314 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 43 ألفاً و314 شهيداً و102 ألف و19 مُصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و192 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ 393 يوما لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.