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المؤتمر نت - تناول الأطعمة المقلية صباحا قد يُسبب هذه الأمراض

تناول الأطعمة المقلية صباحا قد يُسبب هذه الأمراض

المؤتمرنت -
تناول الأطعمة المقلية صباحا قد يُسبب هذه الأمراض
بدء اليوم بوجبة دسمة ومقلية بمثابة وضع حجر عثرة في طريق صحة الجسم، فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة، ويضعف قدرة أجسامنا على أداء وظائفها الحيوية، لذا وجب الانتباه قدر الإمكان من ذلك الأمر، لتجنب مخاطره الصحية التي أشار إليها موقع «onlymyhealth» ويمكن معرفة السبب في التقرير التالي.

خطر تناول الأطعمة المقلية على الريق
تحتوي الأطعمة المقلية على قدر عال من الدهون، الأمر الذي يجعلها تحتاج وقت أكثر من اللازم ليتم هضمها بالكامل، وربما يسبب ذلك الأمر الإصابة بحرقة المعدة وعسر الهضم، خاصة إذ تم تناوله على معدة فارغة تمامًا، ولا تقتصر خطورة الأمر على هذا الحد فحسب، إلى أنه من الممكن أن يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم أو خطر الإصابة بأمراض القلب.

أعراض يسببها تناول الأطعمة المقلية على معدة فارغة يعمل تناول الأطعمة المقلية على معدة فارغة أو الريق، على الشعور بعدد من الأعراض ويمكن تناولها على النحو التالي:

- الشعور بالتعب
- الدوار
- الشعور بالامتلاء وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام

علق الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأطعمة المقلية وعلى رأسها البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وبعض الألوان الصناعية في الكثير من الأحيان، التي تؤثر بشكل عام على نشاط الجسم، وقد تؤدي بدورها إلى الإصابة بالكثير من الاضرار التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم، فوجب الانتباه قدر الإمكان لذلك ومحاولة التقليل منه.

نصائح للحفاظ على صحة الجسم
من جانبها نصحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بعدة أمور للحفاظ على صحة الجسم، ومنها تناول الوجبات الصغيرة لتهسيل عملية الهضم، بالإضافة إلى ضرورة مضغ الطعام جيدًا، علاوة على الحرص على شرب كميات مناسبة من الماء، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة مثل المشي وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحافظ على صحة الجسم.*وكالات








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