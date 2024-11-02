المؤتمرنت -

صنعاء: نزول ميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية

تواصل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تنفيذ النزول الميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية و الفضية وورش الصاغة في مختلف المحافظات.



وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، أنه يجري حاليا تنفيذ حملة رقابية على محلات بيع المصوغات الذهبية في عدد من مديريات محافظة إب ضمن الحملة التي تشمل مختلف المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية ووضع الملصقات على الميازين الإلكترونية والتأكد من أن تلك المحلات تتعامل مع ورش الصاغة المرخصة والمعتمدة لدى الهيئة.



ولفت البلاغ إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الإلتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.



فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة إب المهندس إبراهيم الأشول أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في مدينة إب ومديريتي ذي السفال و يريم بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات القانونية والاوزان، مشيرا إلى أنه سيتم سحب عينات للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ووضع ملصقات المعايرة على الميازين الالكترونية لمحلات البيع، منوها بأن هذا النزول ياتي في إطار تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة و سبائكها و معرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.



ودعا الى الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة من قبل الهيئة والتعاون مع الفرق الميدانية و الابلاغ عن المتلاعبين بالاتصال على الرقم المجاني للهيئة 88001222 أو عمليات الفرع 781001729.

