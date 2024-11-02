المؤتمرنت -

الشريف يعزي علي شوقي بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ علي عبده شوقي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة حجة، في وفـاة والـدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للأستاذ علي شوقي وباقي أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،