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أخبار
المؤتمر نت - تحول مفاجئ .. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات اليمنية

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد

المؤتمرنت -
تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية من محافظات “البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة”.

وأشار المركز في نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، إلى أن الأجواء تكون صحوة الى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات “تعز، اب، ريمه، المحويت، حجة وغرب صعدة” وعلى أجزاء من مرتفعات تهامة.

وأفاد بأن أجواء المناطق الساحلية تكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وخفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ولفت إلى أن المناطق الصحراوية تسود فيها أجواء صحوه تميل للبرودة ليلاً، وصحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وحذر مركز الأرصاد والإنذار المبكر، المواطنين في المحافظات المذكورة أعلاه من الاجواء الباردة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، محذرا أيضاً من العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية الغربية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتشكل الضباب








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