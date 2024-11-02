المؤتمرنت -

240 شهيداً ومصاباً في لبنان خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2968 شهيداً و13 ألفاً و319 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.



وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء السبت، استشهاد 71 شخصاً وإصابة 169 آخرين، حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة، أنه سجل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 غارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في النبطية التي استهدفتها 57 غارة، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات إلى 11876 اعتداء.



ونوهت إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين بلغ 190083 نازحا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى في محافظة جبل لبنان وبالعاصمة بيروت.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي متصاعد منذ الخامس من أكتوبر الماضي، توسع نطاقه حتى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين، فضلا عن إجباره أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.