المؤتمرنت -

أجواء باردة… إليكم طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية.



وتُتوقع أيضاً أجواء باردة نسبياً في الصحاري والهضاب الداخلية خلال الليل والصباح الباكر.



ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.