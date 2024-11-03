المؤتمرنت -

إسرائيل تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً لقتل الفلسطينيين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أسلحة محرمة دولياً من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية، حيث قام بزراعة براميل متفجرة بين منازل المواطنين الفلسطينيين وقام بتفجيرها عن بعد دون أية اعتبارات قانونية.



وأفاد المكتب، في بيان، اليوم، بأن الاحتلال يستخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين الفلسطينيين مما ألحق بها دمارا يفوق التصور الإنساني، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب على مدار الـ48 ساعة الماضية عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا، وعشرات الإصابات بينهم عشرات الأطفال والنساء.



وقال إن جيش الاحتلال قصف ودمر 254 وحدة سكنية في مخيم النصيرات خلال 48 ساعة مضت.



ودان المكتب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهدف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل متعمد ومقصود، مطالبا كل دول العالم بإدانة المذابح المروعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين.



وكان الاحتلال كثف غاراته وعمليات القصف بمختلف أنواعها خلال اليومين الماضيين على مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين وإلحاق دمارا كبيرا في منازل المواطنين والممتلكات والبنية التحتية.