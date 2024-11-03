المؤتمرنت -

لازاريني: يجب إنهاء الحرب على غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، "بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".



وأضاف لازاريني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم".



وتساءل مفوض عام الأونروا: "لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها؟"، محذرا من أنه بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى "اليأس والفقر".



وشدد على أن أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم، حيث كان يتلقى أكثر من 300 ألف طفل تعليمهم لدى المنظمة في غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023.



وأضاف أن قرابة 50 ألف طفل فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأونروا هي الوكالة الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارس الأمم المتحدة.



وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقر الأسبوع الماضي قوانين تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وذلك رغم التحذيرات من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.